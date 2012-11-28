بيتك تركيا يأمل أن يصبح أول مصرف إسلامي في ألمانيا العام القادم

اسطنبول 28 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال أفق يوان الرئيس التنفيذي لوحدة بيت التمويل الكويتي ‭‭‭ ‬‬‬ في تركيا (بيتك تركيا) إن البنك قدم طلبا للحصول على رخصة مصرفية في ألمانيا أملا في أن يصبح أول مصرف إسلامي في أكبر اقتصاد بالقارة الأوروبية.

وقال يوان في مقابلة مع رويترز في اسطنبول إن بيتك تركيا الذي أصدر صكوكا بقيمة 350 مليون دولار العام الماضي ينتظر رد هيئة الرقابة المالية الألمانية متمنيا أن يتم البت في الطلب خلال العام المقبل.

وأضاف "نحاول الحصول على رخصة مصرفية كاملة... نخطط لفتح فروع في ألمانيا وإذا نجح هذا النموذج قد ندرس التوسع في بلدان أوروبية أخرى."

وذكر يوان أن البنك يخطط لاستثمار رأسمال مبدئي 45 مليون يورو (58 مليون دولار) في وحدته في ألمانيا.