النسور..الاردن على وشك الحصول على مساعدات مالية من دول الخليج العربية

من من سليمان الخالدي

عمان 28 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال رئيس الوزراء الاردني عبدالله النسور اليوم الاربعاء ان السعودية على وشك إيداع 250 مليون دولار لدى البنك المركزي الاردني في اطار مساهمة مزمعة بقيمة 800 مليون دولار لمساعدة اقتصاد البلاد المنهك.

واضاف النسور ان هذه الاموال جزء من صندوق مالي اكبر مدته خمس سنوات بقيمة 2.5 مليار دولار قررت دول الخليج العربية انشاؤه في ديسمبر كانون الاول اثناء قمة في الرياض للمساعدة في تمويل مشاريع للتنمية في المملكة. وتلقى المغرب تعهدا مماثلا.

ويأتي عدم الاستقرار الاقتصادي في الاردن -وهو حليف للولايات المتحدة له أطول حدود مع اسرائيل- بينما تشهد المنطقة من سوريا الي غزة اضطرابات.

ويقول دبلوماسيون واقتصاديون بارزون ان المانحين الخليجيين مثل السعودية -التي أنقذت الاردن بمساعدة مالية بلغت 1.4 مليار دولار قبل عام- أحجمت عن تقديم دعم مباشر للميزانية منذ بداية العام الحالي وتتراوح التكهنات من إنفاق ضخم للدول الخليجية لتفادي استياء في الداخل وقلق بشان فساد في الاردن وأولويات اقليمية أكثر إلحاحا.

لكن النسور قال ان وفدا سعوديا أجري محادثات في عمان اليوم الاربعاء وافق الان على تمويل مشاريع بقيمة 487 مليون دولار في قطاعي الطاقة والمياه ومشاريع اخرى للبنية التحتية قيمتها 300 مليون دولار سيجري الموافقة عليها بحلول نهاية العام.

وقال وزير خارجية الامارات العربية الشيخ عبدالله بن زايد ال نهيان الاسبوع الماضي ان الدول العربية الخليجية تدرس المزيد من السبل لمساعدة اقتصاد الاردن بعد قرار الحكومة الاردنية في وقت سابق من هذا الشهر خفض الدعم للوقود والذي تسبب في قفزة في اسعار الطاقة وأدى الي احتجاجات في الشوارع تحول بعضها الي عنف.

وقال النسور ان الاردن سيحصل قريبا ايضا على 125 مليون دولار من الكويت لتمويل مشاريع هذا العام. واضاف ان الكويت أودعت بالفعل 250 مليون دولار لدى السلطات النقدية الاردنية في مساعدة للتنمية.