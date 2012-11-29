صحف: الكويت قد تمنع 100 ألف مواطن ومقيم من السفر لعدم سداد غرامات

الكويت 29 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت صحف كويتية نقلا عن مسؤول قضائي إن 100 ألف من المواطنين والمقيمين في الكويت مهددون بمنع السفر لعدم سدادهم غرامات مستحقة عليهم صدرت بها أحكام قضائية نهائية.

ونقلت صحيفة الراي عن رئيس نيابة التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي محمد الدعيج قوله إن الوزارات المختلفة قامت بعملية بحث للغرامات المستحقة لها وتبين أن 12 مليون دينار (42.6 مليون دولار) متراكمة على جهة واحدة فقط وأن شخصا واحد عليه 500 حكم غرامة لم تنفذ.

ويبلغ عدد سكان الكويت ثلاثة ملايين نسمة منهم مليون ومئة ألف من المواطنين. وتقوم الدولة بتقديم كثير من الخدمات المجانية للمواطنين.

وفي منتصف العقد الماضي اسقطت الدولة مبالغ مالية كانت مستحقة على شرائح من المواطنين بسبب استهلاك الكهرباء. وتوجد دعاوى تطالب بتحمل الدولة للقروض الاستهلاكية التي حصل عليها المواطنون لكن الحكومة تقول إن مثل هذا الإجراء سيلحق ضررا بالغا بالاقتصاد.

وذكر الدعيج أن اصدار قرارات منع السفر يأتي كخطوة أولى للضغط على هؤلاء حيث من المقرر أن يتم "وضع بلوك" لمنعهم من انجاز جميع معاملاتهم في جميع وزارات الدولة مبينا أن هذه هي المرة الأولى التي تطبق فيها مثل هذه الاجراءات.