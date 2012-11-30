مقدمة 1-تركيا تقول إنها ضمنت اتفاقا للتنقيب عن النفط بأفغانستان

(لإضافة تفاصيل عن حجم الاستثمار التركي وعن الشركاء)

أنقرة 30 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال وزير الطاقة التركي تانر يلديز اليوم الجمعة إن مؤسسة البترول التركية (تي.بي.إيه.أو) المملوكة للدولة ضمنت مع شركاء كويتيين وأفغان عقدا بقيمة 215 مليون دولار للتنقيب عن النفط بأفغانستان.

وصرح مسؤولون بقطاع الطاقة في تركيا لرويترز بأن استثمار مؤسسة البترول التركية في المشروع الأفغاني سيصل إلى 64.5 مليون دولار. وأضافوا أن العمل سيجرى في حقلين منفصلين.

ويتضمن الكونسورتيوم أيضا شركة كويت إنرجي ودراجون أويل ومجموعة غضنفر جروب الأفغانية. ولم تتوافر تفاصيل أخرى.

وتطرق شركات الطاقة جوانب جديدة في سعيها لاكتشاف مكامن نفطية في وقت توشك فيه الحقول الحالية على النضوب. ولا تزال أفغانستان من المناطق الجديدة في عمليات التنقيب بعد عقود من الصراعات.