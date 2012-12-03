الكويت تثبت إمدادات الخام لآسيا في يناير-مارس

طوكيو 3 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت مصادر تجارية مطلعة اليوم الاثنين إن الكويت تعتزم تزويد اثنين على الأقل من المشترين الآسيويين بكميات النفط الخام المتعاقد عليها كاملة في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار.