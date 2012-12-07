إنفست إندستريال الإيطالي يشتري حصة 37.5% في استون مارتن

لندن 7 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - وقع صندوق الاستثمار المباشر الإيطالي إنفست إندستريال صفقة لشراء حصة 37.5 بالمئة في استون مارتن من مالكها الكويتي شركة دار الاستثمار.

وقالت استون مارتن اليوم الجمعة إن إنفست إندستريال سيستثمر 150 مليون جنيه استرليني (241 مليون دولار) في الشركة البريطانية لصناعة السيارات الرياضية من خلال زيادة لرأس المال.

وذكرت استون مارتن التي ارتبطت سياراتها بأفلام جيمس بوند أن الصفقة ستمكنها من "استثمار أكثر من نصف مليار جنيه في منتجات جديدة وبرنامج تقني خلال السنوات الخمس المقبلة."

وقالت استون مارتن إن الصفقة حددت قيمة الشركة بحساب مجموع حقوق الملكية والديون بمبلغ 780 مليون جنيه استرليني مقارنة مع 630 مليون جنيه قبل الاتفاق.

وأضافت أنه لم يتم إبرام اتفاق بشأن شراكة تقنية بين استون مارتن ومرسيدس التابعة لمجموعة دايملر كما كان يتوقع بعض المحللين.

وقال إنفست إندستريال في بيان إنه سيحصل مع الحصة على نسبة مكافئة من حقوق التصويت وتوقع الحصول على موافقات هيئات حماية المنافسة في الربع الأول من 2013.

وتغلب الصندوق الإيطالي على شركة ماهيندرا اند ماهيندرا الهندية لصناعة الجرارات في المنافسة على استون مارتن.

وإنفست إندستريال ليس جديدا في عالم المركبات الرياضية. فقد اشترى في 2006 شركة دوكاتي الايطالية لصناعة الدراجات النارية وباعها مقابل نحو 860 مليون يورو في ابريل نيسان الماضي لشركة أودي التابعة لمجموعة فولكسفاجن.

وكانت شركة فورد الأمريكية قد باعت استون مارتن عام 2007 مقابل 479 مليون جنيه استرليني لدار الاستثمار الكويتية وصندوق كويتي آخر هو أديم للاستثمار.

(الدولار = 0.6219 جنيه استرليني)