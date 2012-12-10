الكويت ترفع سعر شحنات يناير من الخام لآسيا 35 سنتا للبرميل
طوكيو 10 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال مصدر تجاري اليوم الاثنين إن الكويت حددت سعر البيع الرسمي لإنتاجها من الخام إلى المشترين الآسيويين لشهر يناير كانون الثاني بما يزيد 65 سنتا للبرميل فوق متوسط أسعار خامي سلطنة عمان ودبي أي بزيادة 35 سنتا عن الشهر السابق.
كان سعر البيع الرسمي لشحنات ديسمبر كانون الأول تحدد عند 30 سنتا للبرميل فوق متوسط عمان ودبي.
وترتبط معادلة سعر الخام الكويتية بمعادلة سعر الخام العربي المتوسط السعودي. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)
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