مصحح-الكويتية للاستكشافات البترولية تشتري حصة بي.بي في حقل غاز صيني

(لتصحيح خطأ طباعي في العنوان)

19 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال شركة البترول البريطانية بي.بي إنها ستبيع حصتها البالغة 34.3 بالمئة في حقل ياتشنغ في بحر الصين الجنوبي إلى الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية مقابل 308 ملايين دولار نقدا.

وقال تشين لي مينغ رئيس بي.بي الصين "يأتي البيع ضمن مساعي تحقيق الاستغلال الأمثل للمحفظة العالمية لشركة بي.بي."

وبعد إبرام الصفقة تصل قيمة الاستثمارات التي أعلنت الشركة البريطانية التخارج منها 37.8 مليار دولار.

وبدأ الانتاج التجاري في ياتشنغ في عام 1996. وأدارت بي.بي الحقل حتى أول يناير كانون الثاني 2004 حين سلمت الأنشطة لشريكتها الصينية شركة سنوك.

وتتوقع الشركة اتمام الصفقة في النصف الثاني من 2013.