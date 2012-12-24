ارتفاع التضخم السنوي في الكويت إلى 2.3% في نوفمبر

الكويت 24 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - نشرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين البيانات التالية لأسعار المستهلكين في نوفمبر تشرين الثاني وذلك نقلا عن مكتب الإحصاءات الكويتي: تضخم أسعار المستهلكين (%) نوفمبر 2012 أكتوبر 2012 نوفمبر 2011 التغير الشهري 0.3 0.3 0.0 التغير السنوي 2.3 2.1 4.2 ملحوظة: توقع محللون استطلعت رويترز آراءهم في سبتمبر أيلول أن يبلغ متوسط التضخم 3.9 بالمئة في 2012 انخفاضا من 4.8 بالمئة في 2011. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)