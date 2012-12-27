ايه.أو.سي اليابانية تنسحب من مشروعات بقطاع المنبع

طوكيو 27 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قررت ايه.أو.سي هولدنجز اليابانية الانسحاب فعليا من قطاع المنبع بصناعة النفط والغاز بنقل العاملين في انشطتها بالقطاع إلى جيه.اكس نيبون للتنقيب عن النفط والغاز التي تسعى للتوسع.

ووقعت شركة الزيت العربية المحدودة التي تشكل أنشطة ايه.أو.سي في قطاع المنبع الذي يشمل التنقيب والانتاج اتفاقا اليوم الخميس مع جيه.اكس نيبون للنفط والغاز المملوكة بالكامل لجيه.اكس نيبون هولدنجز لنقل العاملين في شركة الزيت العربية لها في وقت أصبحت مشروعات المنبع أكبر وتحتاج لتدفقات نقدية مستقرة ووفيرة.

إلا أن شركة الزيت العربية لن تنقل ملكية حصصها في مشروعين بقطاع التنقيب والانتاج وستواصل شراء وتسويق الخام الكويتي بمقتضى عقد. وباعت ايه.أو.سي نحو 200 برميل يوميا من النفط الخام المنتج من حقل جيدا ببحر الشمال في 2012.

وتسعى جيه.اكس أكبر مجموعة لتكرير النفط في اليابان لتعزيز الانتاج العالمي إلى 200 ألف برميل يوميا من المكافئ النفطي في 2020 من 128 ألفا العام الماضي. والشركة بصدد شراء حصص في عدد من حقول النفط والغاز في بحر الشمال قبالة سواحل بريطانيا من ايني الايطالية مقابل مئات ملايين الدولارات.

وأضافت ايه.أو.سي أنها ستبحث عن مشترين لحصصها في مشروعين للتنقيب والانتاج في بحر الشمال ومصر وسط عدم تيقن بشأن موعد بدء الانتاج.