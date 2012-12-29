رئيس البنك المركزي الكويتي يتوقع استمرار تراجع التضخم في 2013

الكويت 29 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - توقع محافظ بنك الكويت المركزي محمد يوسف الهاشل في تعليقات نشرتها وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت أن معدل التضخم سيتراجع هذا العام إلى 4.3 بالمئة والي 4.1 بالمئة العام القادم من 4.8 بالمئة في 2011 .

وشهد معدل التضخم في الكويت تباطؤا تدريجيا منذ منتصف 2011 فيما يرجع الي حد كبير إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية. وزادت أسعار المستهلك بنسبة 2.3 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني عن مستوياتها قبل عام.

وقال الهاشل إن نسبة الديون النقدية غير المنتظمة بلغت 6.8 بالمئة من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية لدى البنوك الكويتية في الأشهر التسعة الأولى هذا العام مضيفا أن البنوك جنبت مخصصات إضافية بلغت نسبتها 82.2 بالمئة من إجمالي الديون النقدية غير المنتظمة لديها.

وعمدت البنوك الكويتية الي تجنيب مخصصات كبيرة في وقت سابق هذا العام وهو ما قلص أرباح النصف الأول حيث هدد صراع سياسي بين الحكومة والبرلمان بتقويض الاقتصاد.

وفي اوائل اكتوبر تشرين الاول أعلن الهاشل خفض سعر الخصم -وهو سعر الفائدة القياسي- بمقدار 50 نقطة أساس في إطار جهود البنك المركزي الكويتي لتشجيع البنوك على الإقراض وتحفيز النمو الاقتصادي.