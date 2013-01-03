مشتر كويتي يشتري 60 ألف طن من الذرة والشعير من أمريكا الجنوبية
هامبورج 3 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال متعاملون أوروبيون اليوم الخميس إن مشتريا من الكويت اشترى نحو 30 ألف طن من الذرة و30 ألف طن من علف الشعير في عطاء من المرجح أن يأتي من أمريكا الجنوبية.
ومن المقرر شحن المشتريات خلال النصف الثاني من يناير كانون الثاني والنصف الأول من فبراير شباط ولم يكشف عن السعر.
ومن المتوقع ان تأتي الذرة من الارجنتين أو البرازيل والشعير من الارجنتين. (إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم هيكل - هاتف 0020225783292)
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