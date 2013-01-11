الكويت ترفع سعر البيع الرسمي لنفطها لزبائن آسيا لشحنات فبراير
طوكيو 11 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت مصادر تجارية اليوم الجمعة إن الكويت رفعت سعر البيع الرسمي لنفطها الخام إلى زبائن آسيا للشحن في فبراير شباط 0.30 دولار الى متوسط أسعار خامي عمان ودبي مضافا اليه 0.95 دولار للبرميل.
ويزيد هذا عن سعر البيع الرسمي لشحنات يناير كانون الثاني الذي كان متوسط أسعار خامي عمان ودبي مضافا اليه علاوة قدرها 65 سنتا.
وترتبط المعادلة السعرية للنفط الخام الكويتي عموما بسعر الخام العربي المتوسط الذي تنتجه السعودية. (إعداد محمد عبد العال للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)
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