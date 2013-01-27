لجنة برلمانية توافق على اسقاط الفوائد عن المواطنين الكويتيين المقترضين بين 2002 و2008

الكويت 27 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالبرلمان وافقت اليوم الأحد على اقتراح بسن قانون يقضي بأن تقوم الدولة باسقاط فوائد القروض عن المواطني المقترضين بين أول يناير كانون الثاني 2002 وحتى ابريل نيسان 2008 ومنح المواطنين غير المقترضين ألف دينار (3.6 ألف دولار) للفرد.