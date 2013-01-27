لجنة برلمانية توافق على اسقاط الفوائد عن المواطنين الكويتيين المقترضين بين 2002 و2008
الكويت 27 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالبرلمان وافقت اليوم الأحد على اقتراح بسن قانون يقضي بأن تقوم الدولة باسقاط فوائد القروض عن المواطني المقترضين بين أول يناير كانون الثاني 2002 وحتى ابريل نيسان 2008 ومنح المواطنين غير المقترضين ألف دينار (3.6 ألف دولار) للفرد.
ويحتاج هذا المقترح إلى موافقة مجلس الأمة (البرلمان) ثم موافقة أمير الكويت قبل أن يدخل حيز التنفيذ.
ويزيد عدد المواطنين الكويتيين عن 1.1 مليون نسمة بينما يبلغ التعداد الكلي للسكان في الدولة النفطية عضو منظمة أوبك نحو ثلاثة ملايين نسمة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522460350 - تحرير نادية الجويلي)
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