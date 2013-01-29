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نفط الكويت ترسي مناقصة قيمتها 137 مليون دينار على اس.تي.اف.ايه التركية

Tue Jan 29, 2013 8:39am GMT
 
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الكويت 29 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الثلاثاء إن شركة نفط الكويت أرسلت مناقصة قيمتها 137 مليون دينار على شركة اس.تي.اف.ايه التركية.

وقال أحمد الرشيد نائب العضو المنتدب لشركة نفط الكويت لكونا إن المناقصة تتعلق بإنشاء ميناء للقوارب الصغيرة في منطقة أبو حليفة وتوسعة ميناء الأحمدي.

وأضاف الرشيد أن الشركة التركية ستقوم بإنشاء ميناء بسعة 70 قاربا من القوارب الداعمة للسفن النفطية ومضاعفة سعة ميناء الأحمدي الحالي.

واوضح ان المشروع سيعمل على استيعاب الزيادة الكبيرة في سعة الشحن النفطية التي ستنتج عن الزيادة في تصدير النفط حسب استراتيجية النفط لرفع القدرة الانتاجية الى اربعة ملايين برميل في اليوم الواحد عام 2020. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522460350 - تحرير نادية الجويلي)
 