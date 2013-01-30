أمير الكويت يعلن تقديم 300 مليون دولار لمساعدة الشعب السوري
الكويت 30 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم الأربعاء إن الكويت تتعهد بتقديم 300 مليون دولار لمساعدة الشعب السوري.
وصرح الشيخ صباح بذلك في افتتاح المؤتمر الدولي للمانحين الذي تستضيفه الكويت لجمع 1.5 مليار دولار لملايين المتضررين من الصراع المستمر في سوريا منذ نحو عامين.
ويهدف المؤتمر إلى جمع مساعدات بقيمة مليار دولار لجيران سوريا الذين يوفرون المأوى لنحو 700 ألفا من اللاجئين المسجلين و500 مليون اخرى لتمويل الجهود الإنسانية لأربعة ملايين سوري داخل بلادهم. (تغطية صحفية أحمد حجاجي من الكويت - تحرير علا شوقي ونادية الجويلة للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)
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