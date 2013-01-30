موجز لأهم الأنباء الساعة 0800 بتوقيت جرينتش

الكويت 30 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم الأربعاء إن الكويت تتعهد بتقديم 300 مليون دولار لمساعدة الشعب السوري.

الكويت - حث بان جي مون الأمين العام للأمم المتحدة اليوم كل الأطراف المتحاربة في الصراع المندلع في سوريا على وقف القتال "باسم الانسانية".

القاهرة - يتوجه الرئيس المصري محمد مرسي الي المانيا اليوم في زيارة قصيرة سعيا الي استثمار اجنبي تشتد الحاجة اليه وسط ازمة سياسية تعصف ببلاده وإقناع اوروبا بأنه يسير على طريق الاصلاح الديمقراطي.

الأمم المتحدة - قالت الأمم المتحدة إن التدخل العسكري الفرنسي في مالي لمحاربة متشددين إسلاميين من الممكن أن يزيد من الوضع الأمني "الخطير" في ليبيا تفاقما حيث استهدفت جماعات مسلحة مسؤولي أمن ودبلوماسيين.