Wed 9 Aug 2017 | 15:37 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

اخماد حريق اغلق وحدة خام بمصفاة الشعيبة الكويتية

Wed Jan 30, 2013 11:41am GMT
 
[-] نص [+]

دبي 30 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال متحدث باسم شركة البترول الوطنية الكويتية ان حريقا بمصفاة الشعيبة أغلق وحدة الخام الثقيل وطاقتها 54 الف برميل يوميا اليوم الأربعاء ولكن جرى اخماد الحريق سريعا.

وقال "شب حريق ولكن لم يسقط قتلى. اغلقت وحدة الخام الثقيل ولم تحدث اصابات ولم تتأثر باقي وحدات المصفاة."

وتوقع المتحدث ان يستأنف العمل في الوحدة المغلقة في غضون الساعات الاربع والعشرين المقبلة. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
 