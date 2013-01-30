اخماد حريق اغلق وحدة خام بمصفاة الشعيبة الكويتية
دبي 30 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال متحدث باسم شركة البترول الوطنية الكويتية ان حريقا بمصفاة الشعيبة أغلق وحدة الخام الثقيل وطاقتها 54 الف برميل يوميا اليوم الأربعاء ولكن جرى اخماد الحريق سريعا.
وقال "شب حريق ولكن لم يسقط قتلى. اغلقت وحدة الخام الثقيل ولم تحدث اصابات ولم تتأثر باقي وحدات المصفاة."
وتوقع المتحدث ان يستأنف العمل في الوحدة المغلقة في غضون الساعات الاربع والعشرين المقبلة. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
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