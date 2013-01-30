مقدمة 1-حريق يغلق وحدة بمصفاة الشعيبة الكويتية

دبي 30 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال متحدث باسم شركة البترول الوطنية الكويتية إن حريقا بمصفاة الشعيبة أغلق وحدة الخام الثقيل التي تبلغ طاقتها 54 الف برميل يوميا اليوم الأربعاء ولكن جرى اخماد الحريق سريعا.