مقال: البورصة العراقية في انتظار اكتتاب كبير بقيمة 1.3 مليار دولار

(كاتبة هذا المقال من كتاب خدمة رويترز بريكنج فيوز. والآراء الواردة في هذا المقال هي آراؤها الشخصية)

من أونا جالاني

دبي 31 يناير كانون الثاني (رويترز بريكنج فيوز) - تترقب البورصة العراقية اكتتابا عاما كبيرا قيمته 1.3 مليار دولار. ويعد اكتتاب اسيا سيل ثاني أكبر شركة محمول في البلاد الأول من نوعه في العراق منذ الغزو الأمريكي والمفاجأة أنه تمت تغطيته بالكامل. ويضاعف هذا الاكتتاب القيمة السوقية الحالية للبورصة العراقية نظرا للتقييم الكامل والحجم الكبير للشركة.

ولا تحتاج الشركة المملوكة بحصة مسيطرة لحكومة قطر إلى جمع أموال لكن عليها مثل منافستيها زين العراق ‭‭ ‬‬ وكورك تليكوم المملوكة جزئيا لفرانس تليكوم ‭‭ ‬‬ طرح 25 في المئة من أسهمها حسب شروط اتفاقية الترخيص. ويضع هذا الاكتتاب رأس المال السوقي المفترض للشركة عند 5.1 مليار دولار.

وهذا يساعد في معرفة سبب عدم طرح الشركة أسهمها بسعر مخفض. وحسب أحد المستثمرين فإن الشركة مقومة بواقع 5.3 مثل أرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين عام 2013 أو بعلاوة سعرية ثمانية في المئة عن نظيراتها بالشرق الأوسط. وبسبب نسبة تشبع السوق بخدمات المحمول وتبلغ 80 في المئة فقط ثمة آفاق نمو أكبر نسبيا. لكن العراق مكان ينطوي على مخاطر استثمارية أكبر مع تعمق الانقسامات الطائفية كل يوم.

وتحرص حكومة العراق وشركة اتصالات قطر (كيوتل) ‭‭ ‬‬ مالكة حصة الأغلبية في اسياسيل أيما حرص على نجاح هذا الإصدار للحفاظ على سمعتهما. ومن المتوقع أن تشتري الشركة القطرية ربع الأسهم المطروحة من المستثمرين العراقيين في ظل خطتها لرفع حصتها من 54 إلى 60 في المئة. ومتوقع أن يكون المستثمرون الأثرياء بالمنطقة الكردية في العراق التي يقع بها مقر الشركة قد دعموا الإصدار.