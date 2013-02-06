صحيفة: الكويت تطرح مناقصات الوقود البيئي خلال فبراير

الكويت 6 فبراير شباط (رويترز) - قالت صحيفة الراي الكويتية اليوم الأربعاء إن شركة البترول الوطنية الحكومية ستطرح مناقصات مشروع الوقود البيئي الهادف لتطوير مصفاتي الأحمدي وميناء عبد الله خلال فبراير شباط الجاري.

ونقلت الصحيفة عن فهد العدوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة البترول الوطنية قوله أن مشروع الوقود البيئي يهدف إلى تطوير المصفاتين ورفع طاقتيهما التكريرية الإجمالية إلى 800 ألف برميل يوميا من الوقود النظيف.

وتبلغ الطاقة الانتاجية لمصفاة الأحمدي حاليا 466 ألف برميل ومصفاة ميناء عبدالله 270 ألف برميل بمجموع 736 ألف برميل يوميا.

ومن أهداف مشروع الوقود البيئي أيضا تطوير وتوسعة كل من مصفاتي الاحمدي وميناء عبدالله وربطهما ليصبحا مجمعا تكريريا متكاملا وتأهيلهما لإنتاج مشتقات بترولية عالية الجودة وصديقة للبيئة مثل الديزل والكيروسين.

وتمتلك شركة البترول الوطنية الكويتية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية الذراع التشغيلية للكويت في القطاع النفطي ثلاث مصاف للنفط حاليا هي مصفاة الشعيبة والأحمدي وميناء عبد الله.

وتعتزم الشركة إنشاء مصفاة رابعة تهدف إلى انتاج زيت الوقود ذي المحتوى الكبريتي المنخفض الصديق للبيئة لتغذية محطات الكهرباء والماء الموجودة في الكويت وبعض المنتجات الأخرى المخصصة للتصدير ومن المقرر أن تبلغ طاقتها التكريرية 615 الف برميل يوميا.

وكانت الكويت قد ألغت سابقا مناقصات كانت قد طرحتها لإنشاء المشروع بعد اعلان نتائجها وذلك بسبب اعتراضات من نواب في البرلمان على الاجراءات القانونية للمناقصات واحالت الموضوع للدراسة من جديد.

وقال العدوة للصحيفة اليوم إن طرح مناقصات مشروع الوقود البيئي سيتم قبل طرح مشروع المصفاة الجديدة نظرا لأن عمليات تمهيد أرض المشروع الأخير تتطلب بعض الوقت ومن المتوقع أن تنتهي بحد أقصى 6 أشهر.