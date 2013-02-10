تسارع نمو المعروض النقدي الكويتي إلى 6.5% في ديسمبر

10 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت بيانات من بنك الكويت المركزي اليوم الأحد تسارع النمو السنوي للمعروض النقدي (ن2) إلى 6.5 بالمئة في نهاية ديسمبر كانون الأول من خمسة بالمئة في الشهر السابق. وكشفت البيانات أن إقراض البنوك للقطاع الخاص نما بمعدل سنوي 3.2 بالمئة في ديسمبر بعد زيادة 3.8 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني. المعروض النقدي (%) نهاية ديسمبر 2012 نوفمبر 2012 ديسمبر 2011 التغير السنوي في ن1 18.2% 17.1% 13.2% التغير السنوي في ن2 6.5% 5.0% 8.2% التغير السنوي ن2-ن1 3.0% 1.6% 6.9% مطالبات البنوك لدى القطاع الخاص 3.2% 3.8% 2.6% الأصول الأجنبية للبنك المركزي بالمليار دينار 7.329 7.387 6.412 التغير السنوي 14.3% 12.3% 22.1% ملحوظة: التغيرات بالنسبة المئوية حسبات رويترز من واقع البيانات الرسمية. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)