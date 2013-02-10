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تسارع نمو المعروض النقدي الكويتي إلى 6.5% في ديسمبر

Sun Feb 10, 2013 6:27am GMT
 
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10 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت بيانات من بنك الكويت المركزي
اليوم الأحد تسارع النمو السنوي للمعروض النقدي (ن2) إلى 6.5
بالمئة في نهاية ديسمبر كانون الأول من خمسة بالمئة في الشهر
السابق.
    وكشفت البيانات أن إقراض البنوك للقطاع الخاص نما بمعدل سنوي
3.2 بالمئة في ديسمبر بعد زيادة 3.8 بالمئة في نوفمبر تشرين
الثاني.
    
المعروض النقدي (%)    نهاية ديسمبر 2012    نوفمبر 2012    ديسمبر
2011
التغير السنوي في ن1       18.2%          17.1%      13.2%
التغير السنوي في ن2       6.5%          5.0%          8.2%
التغير السنوي ن2-ن1       3.0%          1.6%          6.9%
مطالبات البنوك        
لدى القطاع الخاص       3.2%          3.8%          2.6%
    
الأصول الأجنبية للبنك المركزي
بالمليار دينار           7.329          7.387      6.412
التغير السنوي           14.3%          12.3%      22.1%
    
    ملحوظة: التغيرات بالنسبة المئوية حسبات رويترز من واقع
البيانات الرسمية.

 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف
0020225783292)
 