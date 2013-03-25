وزير النفط الكويتي: أسعار النفط الحالية عادلة

الكويت 25 مارس آذار (رويترز) - وصف وزير النفط الكويتي هاني حسين اليوم الاثنين أسعار النفط الحالية بأنها "عادلة".

وردا على سؤال عن رأيه في أسعار النفط الحالية والسعر العادل من وجهة نظر اوبك قال حسين لرويترز على هامش مؤتمر للطاقة في الكويت "أسعار النفط الحالية عادلة."

وكان وزير البترول السعودي علي النعيمي قال للصحفيين اليوم على هامش المؤتمر المنعقد في الكويت إن نحو 100 دولار سعر جيد لبرميل النفط.

وارتفع خام برنت فوق 108 دولارات اليوم بعد أن أغلق الأسبوع الماضي منخفضا 2.2 في المئة مسجلا خسائر للأسبوع الثاني على التوالي.