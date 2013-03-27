Wed 9 Aug 2017 | 15:34 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

التضخم السنوي في الكويت يتراجع إلى 2.1% في فبراير

Wed Mar 27, 2013 6:44am GMT
 
[-] نص [+] 

الكويت 27 مارس آذار (رويترز) - نشرت وكالة الأنباء الكويتية
(كونا) البيانات التالية لأسعار المستهلكين في فبراير شباط نقلا عن
أرقام لمكتب الإحصاءات:
    
تضخم أسعار المستهلكين (%)    فبراير 2013    يناير 2013    فبراير
2012
 التغير الشهري               0.1          -0.2           0.2
 التغير السنوي               2.1           2.3           3.8
    ملحوظة: زادت أسعار الغذاء التي تشكل 18 بالمئة من سلة الأسعار
0.8 بالمئة على أساس سنوي لكنها تراجعت 0.1 بالمئة عن الشهر
السابق.
    توقع محللون استطلعت رويترز آراءهم في يناير أن يبلغ التضخم
أربعة بالمئة في المتوسط في 2013 ارتفاعا من 2.9 بالمئة العام
الماضي وهو أقل مستوى منذ 2004.

 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف
0020225783292)
 