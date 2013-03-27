مؤشر دبي يهبط لأدنى مستوى في 8 أسابيع والبورصة المصرية تتعافى

من نادية سليم

دبي 27 مارس آذار (رويترز) - تراجع مؤشر بورصة دبي إلى أدنى مستوى في ثمانية أسابيع اليوم الأربعاء إذ عمد المستثمرون إلى البيع لجني الأرباح من الصعود الذي سجلته السوق أوائل العام بينما ساعد صائدو الصفقات على انتشال المؤشر المصري من أدنى مستوى في 15 أسبوعا.

وكان سهم إعمار العقارية وسهم دو للاتصالات أكبر الخاسرين في دبي إذ تراجعا 3.6 بالمئة و2.9 بالمئة على الترتيب.

كان مؤشر دبي قد سجل أعلى مستوى في 39 شهرا في أواخر فبراير شباط بدعم من بوادر انتعاش لأسعار العقارات وازدهار لقطاع السياحة لكنه فقد قوته الدافعة في الأسابيع القليلة الماضية مما يرجع جزئيا إلى انتهاء الحق في التوزيعات لبعض الأسهم.

وقال عامر خان مدير الصناديق في شعاع لإدارة الأصول "من الناحية الفنية حدثت مبالغة في شراء الأسهم وستلتقط السوق أنفاسها عند هذه المستويات أو أقل قليلا وهذا أمر صحي."

وأضاف "في المدى المتوسط يوجد مجال لتحسن العوامل الأساسية والتقييمات. الإمارات تتعافى وستظهر الأسهم القيادية ذلك."

وهبط مؤشر دبي 1.6 بالمئة ليغلق عند 1837 نقطة مسجلا أدنى إغلاق منذ 28 يناير كانون الثاني. ونزل المؤشر خلال الجلسة دون مستوى دعم عند 1860 نقطة.

وتراجع مؤشر أبوظبي 0.3 بالمئة إلى 3005 نقاط ومازال في نطاق ضيق منذ ارتفاعه إلى أعلى مستوى في 40 شهرا في أواخر فبراير.