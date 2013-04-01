نمو الإقراض المصرفي في الكويت بأقل معدل في 13 شهرا في فبراير

أول ابريل نيسان (رويترز) - أظهرت بيانات من بنك الكويت المركزي اليوم الاثنين تسارع نمو المعروض النقدي (ن2) إلى 9.1 بالمئة على أساس سنوي في نهاية فبراير شباط وهي أسرع وتيرة منذ يناير كانون الثاني 2010 وذلك من قراءة معدلة بلغت ثمانية بالمئة في الشهر السابق. لكن نمو الاقراض المصرفي للقطاع الخاص تباطأ إلى أقل مستوى في 13 شهرا عند ثلاثة بالمئة على أساس سنوي في فبراير من زيادة 3.4 بالمئة في يناير حسبما أفادت الأرقام. المعروض النقدي (%) فبراير 2013 يناير 2013 فبراير 2012 التغير السنوي (ن1) 15.2 20.1 1.3 التغير السنوي (ن2) 9.1 8.0 (8.1) 3.1 التغير السنوي (ن2-ن1) 7.2 4.4 (4.5) 3.7 مطالبات البنوك على القطاع الخاص 3.0 3.4 (3.5) 3.2 الأصول الأجنبية للبنك المركزي بالمليار دينار 8.352 7.958 7.050 التغير السنوي 18.5 21.4 7.1 ملحوظة: حسبت رويترز نسب التغير السنوي من واقع البيانات الرسمية. بيانات يناير معدلة والقراءات السابقة بين قوسين. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)