مقدمة 1- الشارقة الإسلامي ينوي بيع صكوك دولارية

(لإضافة تفاصيل الجولات الترويجية)

دبي 2 أبريل نيسان (رويترز) - قال مرتبو إصدار اليوم الثلاثاء إن مصرف الشارقة الإسلامي المملوك جزئيا لإمارة الشارقة يخطط لبيع سندات إسلامية (صكوك) مقومة بالدولار وإنه فوض أربعة بنوك لترتيب اجتماعات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت.

واختار الشارقة الإسلامي الذي تحول إلى النشاط الإسلامي عام 2002 كلا من مصرف الهلال ومقره أبوظبي واتش.اس.بي.سي وبيت إدارة السيولة الكويتي وستاندرد تشارترد لترتيب جولات ترويجية تبدأ يوم الخميس وتشمل آسيا وأوروبا.

وقد يعقب الاجتماعات إصدار صكوك دولارية بالحجم القياسي حسب ظروف السوق. وغالبا لا يقل حجم الإصدار القياسي عن 500 مليون دولار.

ودخلت بنوك خليجية سوق الصكوك في الأشهر الماضية مع ارتفاع الطلب على الأدوات الإسلامية بالمنطقة. وفي الربع الأول من 2013 شكلت الصكوك نحو 59 بالمئة من إجمالي مبيعات أدوات الدين الدولارية البالغة 9.75 مليار دولار.

وقال مصدر مطلع إن البنك سيعقد اجتماعات مع مستثمرين في كوالالمبور يوم الخميس وفي سنغافورة الجمعة ولندن الاثنين.

كان إصدار الصكوك الدولارية السابق للبنك المدرج في أبوظبي في 2011 عندما باع صكوكا خمسية بقيمة 400 مليون دولار إلى مستثمرين أجانب.