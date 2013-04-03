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برلمان الكويت يوافق على إعفاء المواطنين من بعض الديون الشخصية

Wed Apr 3, 2013 10:04am GMT
 
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الكويت 3 أبريل نيسان (رويترز) - وافق برلمان الكويت اليوم الأربعاء على قانون يتم بموجبه تحمل الحكومة لبعض من قروض المواطنين الإستهلاكية والمقسطة وإعادة جدولتها لهم واعفاءهم من فوائد هذه القروض.

وقال مصطفى الشمالي وزير المالية الكويتي أمس الثلاثاء إن إجمالي تكلفة إسقاط ديون المواطنين ستبلغ 744 مليون دينار (2.61 مليار دولار).

(الدولار = 0.2855 دينار كويتي)

(إعداد أحمد حجاجي للنشرة العربية - هاتف 0096522460350 - تحرير نادية الجويلي)
 