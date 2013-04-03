برلمان الكويت يوافق على إعفاء المواطنين من بعض الديون الشخصية

الكويت 3 أبريل نيسان (رويترز) - وافق برلمان الكويت اليوم الأربعاء على قانون يتم بموجبه تحمل الحكومة لبعض من قروض المواطنين الإستهلاكية والمقسطة وإعادة جدولتها لهم واعفاءهم من فوائد هذه القروض.