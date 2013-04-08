وزير المالية: قانون القروض سيشجع الكويتيين على مزيد من الإقتراض

من أحمد حجاجي

الكويت 8 أبريل نيسان (رويترز) - قال وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي اليوم الاثنين إن قانون اسقاط فوائد القروض الذي أقره البرلمان الكويتي الأسبوع الماضي والذي يمنح اعفاءات لشريحة كبيرة من المواطنين المقترضين من بنوك تقليدية سوف يشجع على مزيد من الإقتراض من البنوك.

وقال مصطفى الشمالي ردا على سؤال لرويترز حول الأثر المتوقع للقانون "أكيد سوف يشجع على مزيد من الاقتراض.. لأنك أخذت جزءا كبيرا من الناس... و(رفعت عنهم) كل العبء ... وعندهم (الآن) مساحة كبيرة من الحرية للاقتراض من جديد."

كان مجلس الأمة (البرلمان) وافق الأسبوع الماضي على قانون تتحمل الحكومة بموجبه القروض الاستهلاكية التي حصل عليها المواطنون من البنوك وشركات الاستثمار قبل نهاية مارس آذار 2008 مع إعفائهم من فوائد هذه القروض وإعادة جدولة ما تبقى منها.

ويسمح القانون الجديد للمواطنين المستفيدين منه بأن يحصلوا على قروض وتسهيلات جديدة وفقا للقواعد العامة التي وضعها بنك الكويت المركزي والتي تنص على ألا يزيد إجمالي الأقساط التي يدفعها العميل عن 40 في المئة من دخله الشهري.

وأضاف الشمالي "البنوك موجود عندها فائض جيد من التمويل.. البنوك تبحث عن مقترض جيد.. وعلى المواطن أن يلتزم بالتزاماته مع البنوك."

وأثار القانون جدلا في البلاد لأنه لم يقدم أية اعفاءات أو تسهيلات مماثلة للمقترضين من بنوك وشركات إسلامية.

ويقول منتقدون إن القانون قد يثير دعاوى بعدم الدستورية لعدم تحقيق العدالة بين المواطنين لاسيما بين المقترضين من بنوك تقليدية والحاصلين على تمويل إسلامي.