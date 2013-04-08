إتش.إس.بي.سي يتوقع نمو استخدام اليوان الصيني في الخليج

من أندرو تورشيا

دبي 8 أبريل نيسان (رويترز) - قالت هيلين وونج الرئيسة التنفيذية لأنشطة إتش.إس.بي.سي في الصين اليوم الإثنين إن تغير أنماط التجارة والحاجة لتحسين هوامش الأرباح سيعززان استخدام اليوان الصيني في منطقة الخليج في الأعوام القادمة.

وتخلفت دول الخليج العربية عن دول أخرى عديدة في آسيا في استخدام اليوان لأن صادراتها النفطية إلى الصين مقومة بالدولار وعملات معظمها مربوطة بالدولار.

ويقدر إتش.إس.بي.سي أن عشرة في المئة من التجارة الدولية للصين تتم باليوان ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 30 في المئة بحلول عام 2015. أما نسبة التجارة الصينية التي تتم باليوان مع الإمارات العربية المتحدة فتقل عن أربعة في المئة.

وقالت وونج إنها ترى اهتماما متزايدا في الصين باستخدام اليوان بدلا من الدولار في التجارة غير النفطية مع الخليج.

وأضافت أن العديد من الشركات الصينية الصغيرة أصبحت تتعامل مع الخليج وهي بخلاف الشركات الكبيرة المملوكة للدولة التي اعتادت على التعامل بالدولار تريد استخدام اليوان للحد من التكلفة ومخاطر العملة.

وقالت وونج في مقابلة خلال زيارتها لدبي لترويج خدمات إتش.إس.بي.سي باليوان لرجال الأعمال المحليين "يبلغنا العملاء بأنهم مستعدون لمنح خصومات إذا كان الدفع باليوان."

وقال مسؤولون في إتش.إس.بي.سي إن ارتفاع تكاليف العمالة الصينية يضغط على هوامش الأرباح وهو ما يزيد أيضا الاهتمام باليوان إذ ان تحقيق الوفورات من خلال استخدام العملة يصبح أكثر أهمية.