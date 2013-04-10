الكويت بصدد وضع خطة لإنتاج الغاز الصخري من حقولها الشمالية

الكويت 10 أبريل نيسان (رويترز) - قال مسؤول في قطاع النفط الكويتي اليوم الأربعاء إن بلاده بصدد وضع خطة لإنتاج الغاز الصخري من حقولها الشمالية بالاستعانة بشركة مختصة في هذا المجال.

وقدر المسؤول الذي تحدث لرويترز مشترطا عدم الكشف عن اسمه ما تمتلكه الكويت من غاز صخري بما يعادل قدرة انتاجية تتراوح بين 150 و200 مليون قدم مكعب يوميا.

والكويت هي عضو منظمة أوبك وتمتلك قدرة انتاجية تزيد عن 3 ملايين برميل من النفط الخام يوميا لكنها فقيرة نسبيا في انتاج الغاز الطبيعي وتستورد جزءا من احتياجاتها من الغاز من الخارج.

وقال المسؤول إن انتاج الغاز الصخري سيتوقف على التكنولوجيا المتوافرة "لأن مشكلتنا الرئيسية أن المكمن معقد.. وهذه الطبقة (المحتوية على الغاز الصخري) هي الأكثر تعقيدا."