الكويت ترفع سعر البيع الرسمي لنفطها لعقود مايو الي المشترين في اسيا

طوكيو 11 أبريل نيسان (رويترز) - قالت مصادر تجارية اليوم الخميس ان الكويت حددت سعر البيع الرسمي لنفطها الخام لعقود مايو ايار الي المشترين الاسيويين عند مستوى يزيد خمسة سنتات عن متوسط اسعار خامي عمان/دبي وهو ما يمثل زيادة قدرها 1.20 دولار عن الشهر السابق.