نمو الفائض التجاري للكويت إلى 22 مليار دولار في الربع/4

21 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي الكويتي اليوم الأحد أن فائض التجارة الخارجية للكويت ارتفع قليلا إلى 6.63 مليار دينار (22.3 مليار دولار) في الربع الأخير من 2012 مقارنة مع 6.28 مليار دينار في الربع السابق. التجارة الخارجية للكويت الربع/4-2012 الربع/3-2012 الربع/4-2011 بالمليار دينار الصادرات 8.203 9.053 7.576 صادرات النفط 7.772 7.681 7.218 الواردات 1.838 1.774 1.869 الفائض 6.364 6.279 5.707 نسبة التغيرات السنوية بالدينار الصادرات الاسمية 8.3 10.8 الواردات الاسمية -1.7 4.0 ملحوظة: أرقام صادرات النفط هي تقديرات للبنك المركزي. التغيرات بالنسبة المئوية هي حسابات لرويترز من واقع البيانات الرسمية. توقع محللون في استطلاع لرويترز في يناير كانون الثاني أن يرتفع ميزان المعاملات الجارية الكويتي إلى 44.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2012 من 44 في المئة في 2011. (الدولار = 0.2849 دينار كويتي) (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)