سيفرن ترنت البريطانية ترفض عرضا معدلا للاستحواذ من لونجريفر

لندن 3 يونيو حزيران (رويترز) - رفضت سيفرن ترنت عرض استحواذ معدلا بالزيادة من كونسورتيوم لونجريفر اليوم الاثنين يحدد قيمة شركة المياه البريطانية عند نحو خمسة مليارات جنيه استرليني (7.6 مليار دولار) وقالت إن العرض لا يقدر قيمتها وقدراتها في الأجل الطويل.

وذكرت سيفرن ترنت أن لونجريفر عرضت ما يعادل 2079.49 بنس للسهم وهو ما يمثل علاوة بنسبة 16 في المئة على سعر السهم في اليوم السابق على اعلان كونسورتيوم لونجريفر رغبته في الاستحواذ عليها.

وكانت سيفرن ترنت رفضت الشهر الماضي عرضا أوليا من الكونسورتيوم بقيمة 7.22 مليار دولار وهو ما يساوي أقل من جنيهين للسهم أو علاوة 10 في المئة على سعر السهم عند الاغلاق السابق للعرض.

ويضم كونسورتيوم لونجريفر شركة بورياليس للبنية التحتية ومكتب الاستثمار الكويتي وصندوق معاشات التقاعد في الجامعات البريطانية.

وبعد رفض العرض ارتفع سهم سيفرن ترنت 0.1 بالمئة إلى 2054 بنسا وهو ما يقل عن سعر السهم في العرض المعدل.