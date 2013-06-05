إديميتسو اليابانية تقرر المضي في مشروع مصفاة بفيتنام

طوكيو 5 يونيو حزيران (رويترز) - قالت إديميتسو كوسان اليابانية إنها ستمضي قدما في مشروع مصفاة للنفط باستثمارات قدرها تسعة مليارات دولار في فيتنام بعد أن اتخذت قرار الاستثمار النهائي مع شركائها ميتسوي كيميكالز وشركة البترول الكويتية العالمية وبتروفيتنام.

وقالت إديميتسو - ثالث أكبر شركة يابانية لتكرير النفط - إن أعمال بناء المصفاة التي ستبلغ طاقتها الإنتاجية 200 ألف برميل يوميا ومجمع للبتروكيماويات ستبدأ الشهر المقبل.

وأضافت أنه سيتم تمويل معظم المشروع من خلال اتفاقات تمويل مشروعات تصل قيمتها إلى خمسة مليارات دولار وتتكون من قروض بقيمة 2.3 مليار دولار من البنك الياباني للتعاون الدولي وبنك الصادرات والواردات الكوري وقروض بقيمة 2.7 مليار دولار من بنوك تجارية.

وقالت الشركة في بيان إنه سيتم تمويل المليارات الأربعة الباقية بشكل مباشر من إديميتسو وشركائها. ومن إجمالي هذا المبلغ ستستثمر إديميتسو 1.4 مليار دولار.