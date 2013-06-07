تحالف يضم صندوقا كويتيا يعرض شراء سيفرن ترنت مقابل 8.2 مليار دولار

لندن 7 يونيو حزيران (رويترز) - قال تحالف يضم صندوقا سياديا كويتيا اليوم الجمعة إنه قدم عرضا نقديا بقيمة 5.3 مليار جنيه استرليني (8.2 مليار دولار) للاستحواذ على شركة المياه البريطانية سيفرن ترنت.