تحالف يضم صندوقا كويتيا يعرض شراء سيفرن ترنت مقابل 8.2 مليار دولار
لندن 7 يونيو حزيران (رويترز) - قال تحالف يضم صندوقا سياديا كويتيا اليوم الجمعة إنه قدم عرضا نقديا بقيمة 5.3 مليار جنيه استرليني (8.2 مليار دولار) للاستحواذ على شركة المياه البريطانية سيفرن ترنت.
وقال تحالف لونجريفر الذي يضم شركة بورياليس للبنية التحتية ومكتب الاستثمار الكويتي وصندوق معاشات الجامعات البريطانية إنه تقدم بعرض نقدي لمجلس إدارة الشركة بقيمة 2200 بنس للسهم.
ويشمل العرض توزيع أرباح نقدية بواقع 45.51 بنس للسهم كان مجلس إدارة سيفرن ترنت قد اقترحها في 30 مايو أيار 2013 ويزيد على قيمة عرض سابق بلغ 2125 بنسا للسهم.
وقال التحالف إن العرض مشروط بإكمال فحص فني للشركة.
(الدولار = 0.6442 جنيه استرليني)
(إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية)
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