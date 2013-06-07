كونسورتيوم يقوده مكتب الاستثمار الكويتي يحسن عرضه لشراء سيفرن ترنت

لندن 7 يونيو حزيران (رويترز) - رفع كونسورتيوم يقوده مكتب الاستثمار الكويتي -وهو صندوق للثروة السيادية- وشركتان عرضه المقترح لشراء شركة المياه البريطانية سيفرن ترنت إلى 5.3 مليار جنيه استرليني (8.2 مليار دولار) اليوم الجمعة الأمر الذي دفع أسهم الشركة البريطانية للارتفاع ما يصل إلى تسعة بالمئة.

وقدم كونسورتيوم لونجريفر بارتنرز الذي يضم مكتب الاستثمار الكويتي وشركة يونيفرستيز سوبر انيوليشن سكيم البريطانية وهي جزء من صندوق كندي لمعاشات التقاعد عرضا نقديا مشروطا بسعر 2200 بنس لكل سهم من اسهم سيفرن ترنت لمجلس إداة الشركة.

وارتفع سهم سيفرن نحو تسعة بالمئة إلى 2200 بنس بعد الإعلان عن العرض قبل ان يستقر على 2105 بنسات في الساعة 1402 بتوقيت جرينتش.

ويتضمن العرض توزيعات الأرباح الأخيرة بواقع 45.51 بنس لكل سهم من اسهم سيفرن والذي اقترحه مجلس إدارة الشركة يوم 30 من مايو أيار 2013 وهو أفضل من عرض سابق عند 2125 بنس للسهم رفضته سيفرن يوم الثالث من يونيو حزيران باعتباره لا يعكس قدرات الشركة في المدى الطويل.