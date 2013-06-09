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وكالة: وقف حركة الملاحة بثلاثة موانئ كويتية بسبب طقس سيء

Sun Jun 9, 2013 2:50pm GMT
 
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الكويت 9 يونيو حزيران (رويترز) - قالت وكالة الأنباء الكويتية إن مؤسسة الموانئ أوقفت حركة الملاحة بثلاثة موانئ في البلاد اليوم الأحد بسبب طقس سيء.

وقالت الوكالة الرسمية "أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية اليوم ايقاف حركة الملاحة البحرية في موانئ الدوحة والشويخ والشعيبة مؤقتا بسبب سوء الأحوال الجوية في البلاد."

وتنتج الكويت عضو منظمة أوبك نحو ثلاثة ملايين برميل من النفط يوميا. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 