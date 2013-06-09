وكالة: الكويت تقدم 50 مليون دولار منحة للسلطة الفلسطينية

رام الله (الضفة الغربية) 9 يونيو حزيران (رويترز) - قالت وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الأحد إن الكويت قدمت 50 مليون دولار منحة لدعم الموزانة الفلسطينية.

ونقلت الوكالة الرسمية عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس شكره "دولة الكويت وعلى رأسها أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على تبرعها بمبلغ 50 مليون دولار لصالح الموازنة الفلسطينية."

وتأتي المنحة الكويتية بعد أيام من تولي رامي الحمد الله رئاسة الحكومة الجديدة بعد استقالة سلام فياض في ابريل نيسان.

وتعاني السلطة الفلسطينية من أوضاع مالية صعبة وأقرت موازنة لعام 2013 بقيمة 3.8 مليار دولار وبعجز يبلغ حوالي 1.4 مليار دولار إضافة الى ديون للبنوك والقطاع الخاص ومؤسسات دولية تصل إلى أربعة مليارات دولار.