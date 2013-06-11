كونسورتيوم لونج ريفر ينسحب من صفقة الاستحواذ على سيفرن ترنت

لندن 11 يونيو حزيران (رويترز) - انسحب كونسورتيوم لونج ريفر من صفقة الاستحواذ على سيفرن ترنت البريطانية للمياه وخرج خالي الوفاض اليوم الثلاثاء بعدما رفضت الشركة البريطانية الدخول في محادثات قبل انقضاء الموعد النهائي للتقدم بعرض رسمي اليوم.

والكونسورتيوم مؤلف من صندوق ثروة سيادي كويتي وبرنامج معاشات التقاعد لموظفي الجامعات البريطانية وبورياليس للبنية التحتية التابعة لصندوق تقاعد كندي.

وقال الكونسورتيوم الذي تقدم بثلاثة عروض لشراء سيفرن ترنت رفضتها شركة المياه البريطانية إنه لن يتقدم بعرض جديد ما لم تجر محادثات بين الطرفين.

وقال مصدر مطلع قريب من الكونسورتيوم لرويترز "أبلغناهم بما نريده ولم يفعلوا شيئا وهذا حقهم.

"لم يحدث في أي مرحلة أن قالوا إن عرضتم كذا او كذا فسيكون هذا مقبولا."

وأضاف أنه لم تجر أية اجتماعات منذ التقدم بأول عرض في 14 مايو آيار.

وقوبل آخر عرض من الكونسورتيوم الذي قيم سيفرن ترنت عند 8.2 مليار دولار بواقع 2200 بنس للسهم رفضا من شركة المياه البريطانية يوم الجمعة الماضي حيث قالت إنه لا يعكس قيمتها أو إمكانياتها على الأمد البعيد.

وكان أمام الطرفين حتى الساعة 1600 بتوقيت جرينتش اليوم للبدء في محادثات وفقا لجدول زمني وضعته الجهة التنظيمية المختصة بعمليات الاندماج والاستحواذ في بريطانيا.