تحقيق-سياسة الإبعاد تثير قلق الوافدين والحقوقيين في الكويت

من أحمد حجاجي وسلفيا وستال

الكويت 12 يونيو حزيران (رويترز) - تثير سياسة التوسع في إبعاد الوافدين المخالفين لبعض قوانين الدولة في الكويت قلقا واسعا بين هؤلاء إضافة إلى الجمعيات الحقوقية في بلد يقدم نفسه باعتباره الأكثر احتراما لحقوق الإنسان في منطقة الخليج ويسعى في الوقت نفسه لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتزايد لجوء السلطات الكويتية في الشهور الأخيرة إلى إبعاد الوافدين المخالفين لقوانين الإقامة ومن يقومون بمخالفات مرورية جسيمة مثل تخطي الإشارة الحمراء أوالسرعة الزائدة في مسعى من الحكومة لضبط إيقاع النمو المتزايد للعمالة الوافدة بعد ان أصبح الكويتيون يشكلون أقل من ثلث عدد السكان البالغ 3.9 مليون نسمة.

وتزامنت هذه الإجراءات مع بدء وزارة الصحة تطبيق الفصل بين الوافدين والكويتيين في العيادات الخارجية في مستشفى الجهراء تمهيدا لتعميم التجربة على باقي المحافظات في حال نجاحها. كما تزامنت أيضا مع تصريحات لوزيرة الشؤون الإجتماعية والعمل تحدثت فيها عن تخفيض سنوي لأعداد العمالة الوافدة.

وقالت صحيفة أراب تايمز التي تصدر بالإنجليزية الأسبوع الماضي إن الكويت قامت بترحيل أكثر من ألفين من الوافدين بسبب المخالفات المرورية فقط وذلك منذ بدء الحملة.

وفي منطقة جليب الشيوخ التي يتكدس فيها العديد من المغتربين وتعتبر معقلا للوافدين من الهند وبنجلادش وقف البنغالي راشد الذي يعمل حلاقا وقد وارب باب دكانه في حذر وقال لرويترز إن الشرطة ألقت القبض على الكثيرين وانها تأتي "في أي وقت" في الصباح أو الليل.

وأضاف راشد الذي رفض الافصاح عن اسمه كاملا إنه قبل هذه الحملة كان عدد زبائنه يصل إلى 20 في ساعات الصباح لكن الآن لا يوجد أي منهم مؤكدا أن هذه هي أكبر حملة أمنية يشهدها منذ مجيئه للكويت قبل 11 عاما.

وتقوم وسائل الإعلام المحلية بشكل شبه يومي بتغطية الحملات التي تقوم بها أجهزة الأمن في مناطق تركز الوافدين المختلفة مشفوعة بصور من تم القبض عليهم من المخالفين.