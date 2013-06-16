مقدمة 1-قرار المحكمة الدستورية بالكويت يفتح الباب امام انقسام المعارضة

(لاضافة مقتبسات لامير البلاد)

من أحمد حجاجي

الكويت 16 يونيو حزيران (رويترز) - قال سياسيون ونواب برلمانيون ان قرار المحكمة الدستورية العليا في الكويت اليوم الاحد بحل البرلمان مع الابقاء على تعديلات في النظام الانتخابي تنهي منح كل ناخب اربعة اصوات يمكن ان يؤدي الى انقسام المعارضة.

ويعتمد الاستقرار السياسي في الكويت بصورة تقليدية على التوازن بين الحكومة والبرلمان.

وقال يوسف المطاوعة رئيس المحكمة الدستورية ان المحكمة رفضت دعوى المعارضة الخاصة بعدم دستورية مرسوم الصوت الواحد الذي أصدره أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وجرت بموجبه الانتخابات البرلمانية في ديسمبر كانون الأول الماضي لكنها قضت ببطلان انتخابات البرلمان.

ودعا امير الكويت مواطنيه في كلمة عبر التلفزيون الى قبول حكم المحكمة الدستورية وطلب من مجلس الوزراء اتخاذ الاجراءات لتنفيذه.

وقال "ادعو جميع المواطنين الى احترامه (الحكم) والامتثال له."

واضاف "وقد وجهت مجلس الوزراء باتخاذ الاجراءات الكفيلة الى تنفيذه."