تعاون كويتي ماليزي ببرامج تدريب في مجال التمويل الإسلامي

من برناردو فيزكاينو

دبي 18 يونيو حزيران (رويترز) - وقعت جامعة حكومية ماليزية وشركة بيت التمويل الكويتي للأبحاث اليوم الثلاثاء اتفاقية تعاون لتقديم برامج تدريب في مجال التمويل الإسلامي للوفاء بالطلب المتزايد على المهنيين المتخصصين في القطاع.

ورغم النمو السريع الذي شهده التمويل الإسلامي في السنوات الأخيرة مازال القطاع يفتقر إلى العدد الكافي من المتخصصين ذوي الخبرات الأكاديمية والعملية.

وقال داود فيكاري عبد الله رئيس المركز الدولي لتعليم التمويل الإسلامي وهو جامعة أنشأها البنك المركزي الماليزي عام 2005 "للتخصص الأكاديمي آلياته ومعاييره لكنها قد تكون فنية جدا. وهذا يسد الفجوة بين التخصص الأكاديمي والقطاع."

وتدعو الاتفاقية إلى التعاون من أجل تقديم برامج التدريب التنفيذية والتقارير البحثية عن القطاع وإطلاق برنامج تدريب يرعى نحو عشرة طلاب في الدورة الواحدة.

وقال بلجيت كاور جريوال العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي للأبحاث إنه قد يجري انتقاء عناصر من المشاركين في الدورات التي تستغرق ستة أشهر للعمل في بيت التمويل الكويتي.