زين الكويتية تسعى لاستحواذات في قطاع تكنولوجيا المعلومات

من ماثيو سميث

دبي 18 يونيو حزيران (رويترز) - قال سكوت جيجنهايمر الرئيس التنفيذي لزين الكويتية لخدمات الهاتف المحمول إن شركته تخطط لاستحواذات وشراكات في قطاع تكنولوجيا المعلومات هذا العام للاستفادة من الطلب المتزايد على خدمات البيانات والمساهمة في تعويض تراجع دخل المكالمات التقليدية والرسائل النصية.

لكن جيجنهايمر أبلغ رويترز أن زين التي تعمل في ثماني دول ليس لديها خطط فورية للتوسع في أي دولة جديدة. وتولى جيجنهايمر منصب الرئيس التنفيذي لزين في ديسمبر كانون الأول وكان يشغل المنصب نفسه في الشركة الوطنية للاتصالات المنافسة.

ويختلف موقف زين عن شركات اتصالات خليجية أخرى تواصل السعي لشراء حصص في شركات أجنبية.

وتقدمت كل من اتصالات الاماراتية وأريد القطرية بعرض لشراء حصة فيفندي الفرنسية البالغة 53 في المئة في اتصالات المغرب قبل أن تسحب أريد عرضها الأسبوع الماضي. واستحوذت البحرين للاتصالات (بتلكو) على شركات تابعة لكيبل آند وايرلس البريطانية في وقت سابق هذا العام.

لكن جيجنهايمر يرى أن مستقبل زين يتمثل في تنويع مصادر دخلها وليس التوسع في دول جديدة. ولا يخطط الرئيس التنفيذي لبيع أي وحدات خارجية لزين ومن بينها وحدات في السعودية والسودان والعراق.

وقال جيجنهايمر في مقابلة عبر الهاتف "يتمثل اتجاهنا في استحواذات تتيح لنا تطوير قدراتنا لتقديم خدمات اتصالات متكاملة وخدمات سحابية وخدمات تكنولوجيا المعلومات.

"لا أتوقع استحواذات بمليار دولار لكننا نحتاج لدخول تلك القطاعات."