مسؤول كويتي يتوقع اعلان الشركات الفائزة بمشروع الوقود البيئي في فبراير 2014

الكويت 19 يونيو حزيران (رويترز) - قال محمد المطيري الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية اليوم الأربعاء إنه يتوقع اعلان أسماء الشركات الفائزة بمشروع الوقود البيئي في فبراير شباط 2014 .

وقال المطيري في تصريحات للصحفيين على هامش حفل تكريم مسؤولين نفطيين سابقين إن كلفة مشروع الوقود البيئي تصل إلى أربعة مليارات دينار أو أقل.

وتتنافس سبعة تحالفات عالمية على تنفيذ مشروع الوقود البيئي الهادف لتحديث مصفاتي ميناء عبد الله والأحمدي.

وذكر المطيري أن الكويت ستطرح مناقصة المصفاة الرابعة في نوفمبر تشرين الثاني المقبل.

ويهدف مشروع الوقود البيئي إلى تطوير المصفاتين ورفع طاقتيهما التكريرية الإجمالية إلى 800 ألف برميل يوميا من الوقود النظيف.

وتمتلك شركة البترول الوطنية الكويتية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية الذراع التشغيلية للكويت في القطاع النفطي ثلاث مصاف للنفط حاليا هي مصفاة الشعيبة والأحمدي وميناء عبد الله.