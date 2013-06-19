مقدمة 1-مسؤول كويتي يتوقع اعلان الشركات الفائزة بمشروع الوقود البيئي في فبراير 2014

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من أحمد حجاجي

الكويت 19 يونيو حزيران (رويترز) - قال محمد المطيري الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية اليوم الأربعاء إنه يتوقع اعلان أسماء الشركات الفائزة بمشروع الوقود البيئي الهادف لتحديث مصفاتي ميناء عبد الله والأحمدي في فبراير شباط 2014 .

وقال المطيري في تصريحات للصحفيين على هامش حفل تكريم مسؤولين نفطيين سابقين إنه سيتم إغلاق مناقصة مشروع الوقود البيئي التي تم طرحها في ابريل نيسان الماضي في نوفمبر تشرين الثاني المقبل ثم تجري عملية تقييم العطاءات "وفي نهاية فبراير (المقبل) نعلن عن التحالف الفائز."

وأضاف المطيري أن الدراسات التي تجريها الشركة تظهر أن كلفته ستكون في حدود أربعة مليارات دينار أو أقل وهو ما يخالف تقديرات سابقة كانت قد أعلنت وقدرت الكلفة بمبلغ 4.6 مليار دينار.

ويهدف مشروع الوقود البيئي إلى تطوير المصفاتين ورفع طاقتيهما التكريرية الإجمالية إلى 800 ألف برميل يوميا من الوقود النظيف.

وتبلغ الطاقة الانتاجية لمصفاة الأحمدي حاليا 466 ألف برميل ومصفاة ميناء عبدالله 270 ألف برميل بمجموع 736 ألف برميل يوميا.

ومن أهداف مشروع الوقود البيئي أيضا تطوير وتوسعة كل من مصفاتي الاحمدي وميناء عبدالله وربطهما ليصبحا مجمعا تكريريا متكاملا وتأهيلهما لإنتاج مشتقات بترولية عالية الجودة وصديقة للبيئة مثل الديزل والكيروسين.