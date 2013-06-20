نمو المعروض النقدي الكويتي في أبريل بأسرع وتيرة منذ يناير 2010

20 يونيو حزيران (رويترز) - أظهرت بيانات البنك المركزي الكويتي اليوم الخميس تسارع نمو المعروض النقدي (ن2) في البلاد إلى 10.3 بالمئة على أساس سنوي في نهاية أبريل نيسان وهي أسرع وتيرة له منذ يناير كانون الثاني 2010 مقارنة مع 8.7 بالمئة في الشهر السابق. ونما الاقراض المصرفي للقطاع الخاص 3.6 بالمئة على أساس سنوي في أبريل وهي أسرع وتيرة له منذ نوفمبر تشرين الثاني بعد نموه 3.1 بالمئة في مارس. المعروض النقدي (%) أبريل 2013 مارس 2013 أبريل 2012 التغير السنوي في (ن1) 16.3 17.0 (16.5) 2.2 التغير السنوي في (ن2) 10.3 8.7 (8.5) 5.2 التغير السنوي في (ن2-ن1) 8.3 6.1 6.1 مطالبات البنوك للقطاع الخاص على أساس سنوي 3.6 3.1 3.9 الأصول الأجنبية للمركزي بالمليار دينار 7.974 8.032 6.863 التغير على أساس سنوي (%) 16.2 18.3 -3.1 ملحوظة: حسبت رويترز النسبة المئوية للتغير السنوي من واقع بيانات رسمية. الأرقام الواردة بين الأقواس هي بيانات قبل التعديل. (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)