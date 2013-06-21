مصادر: هيس ونيوفيلد تبيعان أصولا في آسيا بقيمة 3 مليارات دولار

هونج كونج 21 يونيو حزيران (رويترز) - قالت مصادر مطلعة إن شركتي الطاقة الأمريكيتين هيس كورب ونيوفيلد اكسبلوريشن بدأتا مزادين منفصلين لبيع جزء من حصصهما في حقول نفط وغاز في آسيا بقيمة إجمالية ثلاثة مليارات دولار.

وقالت المصادر إن الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك) وبريميير أويل المدرجة في لندن وشركة النفط الوطنية الاندونيسية بيرتامينا بيرسيرو وشركة النفط الحكومية التايلاندية بي.تي.تي من بين الشركات التي تدرس تقديم عروض لشراء الأصول.

وأضافوا أن من المتوقع أيضا أن تتقدم شركة كريس انرجي - غير المدرجة في البورصة والمملوكة لشركة الاستثمار المباشر فرست ريزرف - وشركة تاليسمان انرجي الكندية بعروض.