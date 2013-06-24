العقارات المتحدة الكويتية تجمع 60 مليون دينار من إصدار سندات

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الكويت 24 يونيو حزيران (رويترز) - قالت شركة العقارات المتحدة الكويتية اليوم الإثنين إنها نسبة التغطية لإصدار سندات قيمته 60 مليون دينار (210.2 مليون دولار) بلغت 150 بالمئة وإنها باعت عقارين في قطر بثمانية ملايين دينار.

وقال طارق محمد عبد السلام رئيس مجلس الإدارة في مؤتمر صحفي "التغطية (للسندات) ولله الحمد كانت مرة ونصف لحجم الإصدار."

وقامت كل من شركة مشاريع الكويت لإدارة الأصول الاستثمارية (كامكو) وبنك الخليج وبنك برقان بدور مدراء الإصدار المشتركين ووكلاء الاكتتاب لهذا الإصدار.

وتستحق السندات بعد خمس سنوات على شريحتين الأولى بقيمة 36.45 مليون دينار بفائدة ثابتة 5.75 بالمئة سنويا والثانية بقيمة 23.55 مليون دينار و‭‬‬فائدةمتغيرة3.25 بالمئة فوق سعر الخصم لبنك الكويت المركزي البالغ حاليا اثنين بالمئة وبحد أعلى 6.75 بالمئة‭‭‬.

وتدر كل من الشريحتين دفعات فوائد ربع سنوية بينما يدفع أصل مبلغ الاكتتاب في نهاية مدته في يونيو حزيران 2018.

وقال محمد أحمد السقاف الرئيس التنفيذي للشركة إن هدف الإصدار تغطية سندات قيمتها 40 مليون دينار تعين على الشركة سدادها هذا الشهر وهو ما تم بالفعل.

وأضاف أن الشركة باعت عقارين في قطر في صفقة قيمتها ثمانية ملايين دينار.

وقال عبد السلام إن الشركة مستمرة في التخارج من "الأصول غير المدرة للدخل بهدف تحسين العائد" وإن صفقة بيع عقاري قطر جاءت في هذا الإطار.