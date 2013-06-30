كويت إنرجي تزيد إنتاجها النفطي في مصر 4800 ب/ي

الكويت 30 يونيو حزيران (رويترز) - قالت كويت إنرجي المتخصصة في التنقيب عن النفط والغاز واستخراجهما اليوم الأحد إنها زادت انتاجها من النفط بمقدار 4800 برميل يوميا إلى 21 ألف برميل يوميا بمنطقة شرق راس قطارة في الصحراء الغربية بمصر.

وقالت الشركة في بيان تلقت رويترز نسخة منه "بعد استكمال أعمال الحفر في البئر التطويرية المعروفة باسم "شهد/جنوب شرق-06" ضمن منطقة امتياز شرق رأس قطارة بدأت البئر بتحقيق صافي إنتاج مبدئي قدره أربعة آلاف وثمانمئة برميل من النفط يوميا وبذلك فإن صافي الإنتاج اليومي من الآبار المنتجة في شرق رأس قطارة قد وصل الآن إلى حوالي 21 ألف برميل من النفط في اليوم."

وأوضح البيان أن الشركة الكويتية الخاصة تملك حصة تشغيلية قدرها 49.05 بالمئة من الامتياز بينما تحوز شركة سيبترول المشغلة للامتياز 50.5 بالمئة.

وامتياز شرق رأس قطارة في الصحراء الغربية هو الأعلى إنتاجا بين مواقع عمليات كويت إنرجي وتتضمن المنطقة 16 بئرا دخلت حيز الإنتاج الفعلي إلى جانب بئرين قيد التطوير.